Вулкан Етна. Фото: Volcano Discovery

https://racurs.ua/ua/n147761-vulkan-etna-rozbushuvavsya-na-sycyliyi-fontany-lavy-vystriluvaly-na-100-m-vgoru-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Етна, який розташований на Сицилії, прокинувся вчора, 13 грудня. Він викидав попіл на висоту до 4,8 км над рівнем моря. Вулкан почав вивергатися о 21.20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7.

Фонтани лави та вулканічна порода разом із попелом почали покривати прилеглу територію. Кольоровий код для авіації був підвищений до «червоного». Про це повідомляє Volcano Discovery.



Повідомляється, що мережі моніторингу спостерігали посилення стромболіанської активності в кратері гіганта з 19.20, а вже у 22.22 сталося раптове збільшення сили вулканічного поштовху. На південно-східній стороні кратера утворилися дві тріщини, створивши два потоки лави.



Потоки лави вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу досягали майже п’яти кілометрів.

Зазначається, що вулкан розташований між Африканської та Євразійської тектонічними плитами, тому він часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень вулкана Етна відбулося в березні 2017 року, коли були поранені 10 осіб.





Цього разу обійшлося без жертв — вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії. Уже вранці активність вулкана пішла на спад.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан прокинувся в Італії на острові Стромболі, розташованому на північ від Сицилії. Місцеві служби зафіксували потужний вибух і викид гігантського стовпа попелу. За даними Національного інституту геофізики і вулканології — обсерваторії Етни, вибух великої інтенсивності гримів протягом чотирьох хвилин і супроводжувався зсувними явищами.