Отруєння Навального вчинили 8 співробітників ФСБ. Фото: postimees.ee

https://racurs.ua/ua/n147762-navalnogo-otruyily-predstavnyky-specgrupy-fsb-rozsliduvannya.html

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Олексія Навального отруїли восьмеро співробітників Федеральної служби безпеки.

До отруєння російського опозиціонера причетний і голова Інституту криміналістики ФСБ Станіслав Макшаков. Особистості ймовірних учасників спецоперації з отруєння Навального були встановлені за допомогою аналізу і співставлення метаданих дзвінків, оффлайнових баз даних та даних з відкритих джерел. Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais.

Зазначається, що до отруєння Навального також причетні Олег Таякін, Олексій Александров, Іван Осипов, Костянтин Кудрявцев, Олексій Кривощоков, Михайло Швець та Володимир Паняєв.

Журналісти з’ясували, що російські спецслужби почали стежити за Навальним взимку 2017 року. ФСБ зацікавилася опозиціонером після того, як той заявив про свою участь у президентських виборах в Росії. Агенти стежили за Навальним у всіх його виборчих поїздках.

Після аналізу даних авіаперельотів журналісти з’ясували, що агентура вирушала за Навальним в групах по два-три оперативники. Вони купували квитки під справжніми та вигаданими іменами. Активізувалася ФСБ у 2020 році, зокрема за Навальним слідкували й напередодні отруєння, коли політик перебував в Новосибірську.

Зазначається, що в серпні 2020 року в Томську перебували троє співробітників ФСБ Александров, Осипов та Паняєв. При цьому Паняєв входить до групи співробітників спецслужб, які курують розробки «Новичка». В цей час у місті перебував і Навальний. ЗМІ вважають, що саме російські специ забрали всі докази злочину вже після відправки Навального на лікування до Берліна.

При цьому у розслідуванні не повідомляється про те, як саме отрута потрапила в організм Навального. Сам Навальний зазначає, що він, як раніше і стверджувалося, був найімовірніше отруєний в готелі у Томську.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний міг бути отруєним двічі під час свого перебування у лікарні міста Омськ, куди він потрапив після першого отруєння.