Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні штрафують за порушення маскового режиму, фото: NewsOne

Штрафи за маски — поліція розповіла, скільки сплатили українці за тиждень

14 гру 2020, 16:15
999

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим влада запровадила штрафи за недотримання маскового режиму в громадських будівлях та транспорті.

За тиждень в Україні Національна поліція склала загалом 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента за результатами селекторної наради щодо коронавірусу, котра відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

Зазначається, що в результаті за тиждень до бюджету було сплачено штрафів на загальну суму 465 тис. грн.

Закон про штрафи за порушення маскового режиму в громадських місцях та транспорті набув в Україні чинності 21 листопада.


Згідно з його нормами, під час карантину громадян за присутність у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, каратимуть штрафом в розмірі від 170 грн до 255 грн.

Нагадаємо, у Тайвані всього за вісім секунд порушення карантину житель Філіппін отримав штраф в розмірі 3,5 тис. дол. США.

Читайте також: Штрафи за відсутність масок — закон набув чинності

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів