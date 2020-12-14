В Україні штрафують за порушення маскового режиму, фото: NewsOne

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим влада запровадила штрафи за недотримання маскового режиму в громадських будівлях та транспорті.

За тиждень в Україні Національна поліція склала загалом 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента за результатами селекторної наради щодо коронавірусу, котра відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

Зазначається, що в результаті за тиждень до бюджету було сплачено штрафів на загальну суму 465 тис. грн.

Закон про штрафи за порушення маскового режиму в громадських місцях та транспорті набув в Україні чинності 21 листопада.

Згідно з його нормами, під час карантину громадян за присутність у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, каратимуть штрафом в розмірі від 170 грн до 255 грн.

Нагадаємо, у Тайвані всього за вісім секунд порушення карантину житель Філіппін отримав штраф в розмірі 3,5 тис. дол. США.