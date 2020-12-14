Графіті. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n147764-antyugorsku-vizytku-yarosha-zalyshyly-vandaly-na-zakarpatti-foto-grafiti.html

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Антиугорське графіті з погрозами виявили на стіні сільради села Пийтерфолво на Закарпатті у ніч на 14 грудня. Поліція відкрила кримінальну справу на вандалів, що спаплюжили стіну.

На стіні будівлі залишили напис «Закарпаття — це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор». Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За словами речниці, до поліції звернувся голова сільради Пийтерфолво, і повідомив, що вночі невідомі видряпали антиугорські написи на будівлі з погрозами представникам нацменшин. На місце виїхала слідча група та здійснила огляд. Наразі злочин кваліфікують за ст. 161 Кримінального Кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності).





Пийтерфолвівська громада відреагувала на цей злочин та прокоментувала нападки на угорців на Закарпатті.

На жаль, насильство, націоналізм — це не віддалене поняття, про яке ми могли чути лише на телебаченні. У ніч з 13 на 14 грудня невідомі на стіні висловили свою думку про нас, угорців, і національну приналежність Закарпаття. Нехай Господь благословляє нас, щоб ми могли продовжувати жити тут у мирі, братській любові до інших національностей, — заявила громада.



Наголосимо, що це — не перша подібна «візитка», яку залишили вандали. 29 листопада схожий напис був розміщений поблизу Берегова. Тоді поліція відкрила справу. У «Правому секторі» заперечили свою причетність до скоєного, заявивши, що їхнє ім’я свідомо використовують для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Причетних поліція ще не знайшла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Алею героїв Небесної сотні у Києві осквернив невідомий — справив природну потребу на пам’ятник на очах у перехожих. Правоохоронці, які прибули на місце події, опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину. Поліція намагається встановити особу вандала. Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Неадекватному чоловікові загрожує до п’яти років тюрми.