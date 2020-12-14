Долари скуповує НБУ. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n147767-kurs-dolara-nacbank-znovu-pochav-skupovuvaty-zayvu-valutu-infografika.html

Ракурс

Нацбанк України активізувався на міжбанківському ринку.

Впродовж 7−11 грудня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн дол. Таку суму регулятор купив ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching). При цьому, інтервенцій з продажу валюти він не проводив. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зазначається, що останні інтервенції НБУ з 2 по 6 листопада з продажу валюти на міжбанку становили 70 млн дол., з купівлі — 41 млн дол.

Як пише видання «Мінфін», за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку в середньому на 40 коп. Так, із минулого понеділка ціна долара впала з 28 грн 29 коп. до 27 грн 96 коп.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 28 грн 23 коп./28 грн 44 коп. до 27 грн 85 коп./28 грн 10 коп. При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Фахівці вважають, що основною причиною зниження курсу долара виступає зростання активності на борговому ринку України. Експерти припускають, що проблеми із закриттям діри в бюджеті, змушують Міністерство фінансів шукати нові джерела фінансування бюджету.

Нагадаємо, 2 листопада американський долар подорожчав до максимуму більш ніж за два роки. Тоді стало відомо, що востаннє гривня так дешевшала 5 вересня 2018 року.