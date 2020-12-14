Новорічний локдаун — Кабмін запровадив нові обмеження перед зимовими святами, фото — Суспільне

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Умови карантину оновили — Кабмін запровадив нові обмеження перед зимовими святами. Вони стосуються переважно умов святкування в школах, дитсадках і храмах, а також роботи закладів громадського харчування.

Про своєрідний новорічний локдаун повідомили у прес-службі уряду.

З 19 грудня заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. м;

робота закладів громадського харчування з 23.00 до 7.00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22.00. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01.00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. м; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Окрім того, продовжують діяти і чинні обмеження, зокрема заборона на:

МОЗ раніше розширило перелік осіб, яким робитимуть тести на COVID-19. 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити новий локдаун з метою стримання поширення коронавірусу з 8 по 24 січня 2021 року включно. Ним передбачається, зокрема, що під час карантину працюватимуть готелі, банки, аптеки, продуктові магазини та транспорт.