У МОЗ запровадять новий алгоритм тестування на коронавірус — фото rbc.ru

https://racurs.ua/ua/n147734-menshe-zvertautsya-menshe-testuiemo-v-moz-zaprovadyat-novyy-algorytm.html

Ракурс

Тестуватися на COVID-19 в Україні люди стали рідше, водночас зменшилася кількість осіб, які мають ознаки коронавірусної хвороби.

15 грудня оприлюднять роз’яснювальний алгоритм — кого будуть тестувати та якими тестами. Про це стало відомо 14 грудня під час брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як тільки ми побачили зменшення кількості звернень, то одразу змінили підходи до тестування. Зараз у нас необхідно тестувати будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести — тести на антиген, якими теж потрібно тестувати, — сказав міністр.

МОЗ суттєво наростило потужності вітчизняних лабораторій. Щоб охопити тестуванням якомога більше коло осіб, змінено підходи до проведення досліджень.

Зокрема, безкоштовні тести методом ПЛР проводитимуть усім, хто має будь-які ознаки респіраторного захворювання. Також запровадили експрес-тести на виявлення антиген.

Раніше «Ракурс» повідомляв, посилений карантин в Україні може початися раніше, ніж було заплановано. Головним показником введення локдауну може стати стрімке збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом — до 32−35 тис. випадків на добу.