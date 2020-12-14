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Ракурс
В Минздраве внедрят новый алгоритм тестирования на коронавирус – фото rbc.ru

Меньше обращаются — меньше тестируем — в Минздраве внедрят новый алгоритм

14 дек 2020, 12:09
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Тестироваться на COVID-19 в Украине люди стали реже, одновременно уменьшилось количество лиц, которые имеют признаки коронавирусной болезни.

15 декабря обнародуют разъяснительный алгоритм — кого будут тестировать и какими тестами. Об этом стало известно 14 декабря во время брифинга министра здравоохранения Максима Степанова.

Как только мы увидели уменьшение количества обращений, то сразу изменили подходы к тестированию. Сейчас у нас необходимо тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты — тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать, — сказал министр.

Минздрав существенно нарастил мощности отечественных лабораторий. Чтобы охватить тестированием как можно больше людей, изменены подходы к проведению исследований.


В частности, бесплатные тесты методом ПЦР будут проводить всем, кто имеет какие-либо признаки респираторного заболевания. Также ввели экспресс-тесты на выявление антиген.

Ранее «Ракурс» сообщал, что усиленный карантин в Украине может начаться раньше, чем было запланировано. Главным показателем ввода локдауна может стать стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом — до 32−35 тыс. случаев в сутки.

Источник: Ракурс


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