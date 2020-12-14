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Ракурс
Супутник для SpaceX на базу NASA доставив український «Руслан», фото – Twiiter

Супутник для SpaceX на базу NASA доставив український «Руслан» (ФОТО)

14 гру 2020, 17:08
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Супутник для компанії Ілона Маска SpaceX (Спейс Ікс) доставив український транспортний літак АН-124 «Руслан» з аеропорту Тулузи на спеціальний аеропорт НАСА в США.

Ми благополучно і вчасно доставили найбільший супутник, який нам доводилося транспортувати, — повідомили у прес-службі «Авіаліній Антонова» в Twitter.

Супутник упакували в спеціальний контейнер, сконструйований французькою авіабудівною компанією Airbus. Вага вантажу — 55 т.

АН-124 «Руслан» вилетів з аеропорту Бланьяк і успішно приземлився в Тітусвіллі, Флорида, на аеродромі, який до 2011 року NASA використовувало для відправки шатлів у космос.


Нагадаємо, космічний корабель Starship SN8, створений компанією SpaceX, 10 грудня розбився під час заходу на посадку. Виявилося, що посадка корабля була невдалою через малий тиск палива з малого бака на носі Starship SN8.

Джерело: Ракурс


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