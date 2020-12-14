Виготовити вакцину від коронавірусу Ізраїлю допоможе Україна

Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147769-vygotovyty-vakcynu-vid-koronavirusu-izrayilu-dopomoje-ukrayina.html

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Вакцина від коронавірусу вже готова одразу у декількох країн світу. Натомість Україна може допомогти Ізраїлю виготовити власну. 13 грудня відбулася зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з міністром охорони здоров’я країни Юлієм Едельштейном.

Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці в рамках боротьби з епідемією хвороби. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що посол України та міністр охорони здоров’я домовилися співпрацювати для виготовлення ізраїльської вакцини, а також готові до обміну інформацією про дієвість вакцини від COVID-19.

Наголошується, що очільник МОЗ Ізраїлю зазначив, що ізраїльська сторона буде всебічно сприяти швидкому отриманню Україною вакцини від коронавірусу відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA чи знаходяться на остаточній стадії його отримання.

Обидні сторони домовились вивчити питання щодо отримання квот на залучення працівників по догляду за літніми людьми в рамках угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці. Також були обговорені питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та Ізраїлем у сфері медичного туризму в обидва напрямки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яка розроблялася відразу кількома країнами світу, вже готова та пройшла фінальні випробування. До кінця 2021 року безкоштовну вакцину отримають понад 20 млн українців.

Першими одержувачами вакцини будуть групи ризику. До них увійшли: