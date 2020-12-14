Капелюх на ялинці в Києві. Фото: kor.ill.in.ua

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Ракурс

Капелюха з ялинки на Софійській площі в Києві змушені були зняти через тиск у соціальних мережах.

Концепція «Казковий ліс» мала право на життя, але довелося йти на компроміс, бо суспільство зараз наелектризоване. Автори ідеї з капелюхом все ж жаліють, що їм довелося зняти капелюха з ялинки. Про це заявив директор компанії FalkUkraine Ігор Добруцький в коментарі Telegram-каналу Pavlovsky News.

Якщо ви думаєте, що тиск в соцмережах — це не тиск, то ви помиляєтеся. Шкодую, що зняли капелюх. Половину роботи зазвичай не показують і за половину роботу не питають … Час розсудить, — заявив він.

Як відомо, 15 грудня з новорічної ялинки на Софійській площі в Києві зняли капелюха після шквалу критики в соцмережах. Зокрема, віряни обурилися «язичними» мотивами у декорації різдвяної ялинки. Розкритикували ідею з капелюхом і в Православній церкві України.

Нагадаємо, організатори новорічного дійства на Софійській площі у Києві заявили, що капелюх на святковій ялинці символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево.