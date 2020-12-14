Посетителям Disney начали дорисовывать маски, фото – Walt Disney World

https://racurs.ua/n147771-cifrovye-maski-kak-disney-boretsya-s-narushitelyami.html

Ракурс

Disney («Дисней»), самый крупный и посещаемый парк развлечений в мире, будет накладывать цифровые маски посетителям без масок.

Некоторые фотографии аттракционов в парке развлечений «фотошопят»: на лица посетителей без масок накладывают цифровые маски, сообщает WDW News в своем отчете.

Первым это заметил Тони Таунсенд, который поделился фотографией в Facebook. На ней изображены посетители аттракциона «Царство животных». В то время, как люди в первых рядах носят настоящие маски, на задних можно заметить несколько криво наложенных цифровых.

По правилам парка, людям, которые во время посещения аттракционов снимают маски, запрещается доступ к фотографиям, сделанным работниками.

Однако компания «Дисней» упростила систему: теперь они отправляют фотографии всем, но только после задержки — пока сотрудник или алгоритм не «прифотошопит» цифровую маску на лицо нарушителя.

По словам представителей парка, наложение цифровых масок должно напоминать гостям, что они на самом деле должны не снимать настоящие.

Однако такой подход и плохое соблюдение масочного режима внутри «Дисней Уорлда» спровоцировали много вопросов у пользователей интернета. Всех интересует, почему людям, которые не соблюдают масочный режим, вообще разрешают находиться в парке.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 32 тыс. работников компании Disney останутся без работы из-за коронавируса. Массово увольнять людей начнут уже в первой половине 2021 года.