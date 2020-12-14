Марш в Беларуси. Фото: Tut.by

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, приказал силовикам разогнать очередной митинг в стране. Правоохранители окружили «Марш мудрости» в столице Беларуси Минске и задерживали участников.

В марше участвовали преимущественно пожилые люди. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Сообщается, что 14 декабря в Минске около сотни пожилых людей собрались на площади Независимости в столице на свой 11-й марш протеста против насилия и беззакония, которое продолжается после проведения президентских выборов в стране.

Люди пришли с национальными флагами. Проспект Независимости был перекрыт, поэтому они начали проводить акцию на площади, водили хоровод вокруг елки и кричали «Уходи!», «Жыве Беларусь!». Вскоре после этого на площадь Независимости прибыли силовики, они требовали от людей разойтись.

Минский метрополитен закрыл вход в вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. После этого площадь окружили желтые автобусы и микроавтобусы с силовиками, хоровод разогнали, участников акции протеста задержали. После задержаний открыли вход на станцию ​​метро «Площадь Ленина».

Вокруг елки на площади Независимости остались только силовики в черном.



Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко приказал представителям власти принудительно трудоустроить «безработных протестунов» и «дармоедов, которые слоняются». Он назвал протестующих будущими преступниками.