Прививка. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса уже началась в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первую прививку от коронавируса в Соединенных Штатах Америки уже сделали.

Счастливицей стала медицинская работница из Нью-Йорка. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter.

Отмечается, что первую прививку в США сделали медсестре Сандре Линдси, которая работает в Еврейском медицинском центре Нью-Йорка. После вакцинации женщина заявила, что чувствует надежду, и посоветовала всем как можно скорее получить свою дозу.

По ее словам, вакцина безопасна, и означает начало конца очень болезненного периода в стране.

Я хочу подтвердить общественности, что вакцина безопасна… Есть свет в конце тоннеля, но мы все еще должны продолжать носить наши маски, соблюдать социальную дистанцию. Я верю в науку. Проводник моей практики, как медсестры, это наука, и я этому верю, — сказала она.

Несмотря на такой оптимизм первого человека, получившего прививку, некоторые медики не хотят быть первыми на очереди на вакцинацию. Также многочисленные опросы демонстрируют широкое недоверие к вакцинам среди общественности. В настоящее время около половины американцев хотят сделать прививку как можно скорее, еще четверть не уверена в вакцине, а остальные вообще не заинтересованы в этом вопросе.

Отметим, что определенные трудности возникают с доставкой вакцины. В воскресенье в США можно было наблюдать как работники Pfizer в Мичигане, одетые в защитную одежду, быстро фасуют вакцины в боксы с сухим льдом. Контейнеры доставили в аэропорт, где их забрал грузовой самолет.

Напомним, ранее мы сообщали, что доставка первой партии одобренной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech началась в США. Развозить препарат во все американские штаты начали в воскресенье, 13 декабря. Препарат грузят на заводе Pfizer в Каламазу, штат Мичиган.