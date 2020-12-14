Дату нового заседания назвали в ТКГ — что обсудят

ТКГ. Фото: Главком

https://racurs.ua/n147775-datu-novogo-zasedaniya-nazvali-v-tkg-chto-obsudyat.html

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Война на Донбассе продолжается, поэтому продолжается переговорный процесс с Россией. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоится 15−16 декабря 2020 года.

На нем обсудят разведение сил на Донбассе, и освобождение удерживаемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своем Telegram.

Сообщается, что на 15 декабря запланировали заседание политической, гуманитарной, и экономической подгрупп, а на 16 декабря — общее заседание ТКГ.

Во время заседания рассмотрят следующие вопросы:

разблокирование российской стороной работы КПВВ;

освобождение удерживаемых лиц;

финализация соглашения о 19 участках разминирования;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины;

финализация договоренности о четырех новых участках разведения;

обеспечение свободного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Отметим, что украинская делегация разработала свой «план действий» по Донбассу. Он предусматривает пять шагов для быстрого урегулирования ситуации на оккупированных территориях. Однако Россия заявила, что не поддерживает инициативу Украины.

В то же время россияне готовы поддержать план оккупантов, которые являются их марионетками. Украинская сторона этот план отвергает, поскольку боевики не являются участниками переговорного процесса.

Напомним, ранее мы сообщали, что мир на Донбассе через год после саммита в Париже не наступил. 9 декабря 2019 года президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии провели в Париже очередные переговоры в «нормандском» формате.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрона, Владимир Зеленский и Владимир Путин тогда договорились о полном прекращении огня, обмене пленными «всех на всех», открытии новых пунктов пропуска, разминировании и новых участках разведения. Значительного прогресса в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе не только не произошло — сам переговорный процесс вновь зашел в тупик. За время, прошедшее с последней встречи лидеров «нормандской» четверки, Украина потеряла на фронте 54 военных.