Від чого не варто відмовлятися на карантині, розповіли вчені

Прогулянки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147777-vid-chogo-ne-varto-vidmovlyatysya-na-karantyni-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Карантин через коронавірус може шкодити психічному здоров’ю, вважає міжнародна група вчених. Дослідники з’ясували, що у тих, хто сидить вдома, не маючи доступу до прогулянок у парку, виникають симптоми депресії та занепокоєння.

Зазначається, що ті люди, які мали доступ для виходу на свіже повітря, відчували себе набагато краще, ніж ті, хто не мав такої можливості. Відповідне дослідження опублікували в журналі Science of the Total Environment.

Повідомляється, що вчені з Баскського технологічного центру AZTI (Іспанія), університетів короля Абдулазіза (Саудівська Аравія) і Ексетера (Велика Британія), Норвезького інституту дослідження природи, Норвезького університету природничих наук (Норвегія) і Центру когнітивних наук (Австрія) провели онлайн-опитування серед 6 тис. 769 осіб з 77 країн.

Опитування проходило під час першої хвилі коронавірусу в Європі з березня по травень 2020 року. Основну увагу вчені приділили відповідям 5 тис. 218 осіб з дев’яти країн, які демонстрували симптоми депресії та занепокоєння.

Зазначається, що саме в цих країнах самоізоляція була найбільш жорсткою — людям дозволялося виходити на вулицю лише в магазин для покупки товарів першої необхідності. Заняття фізкультурою на спортмайданчику, активний відпочинок і прогулянки були повністю заборонені. А ось в країнах, де карантинні заходи виявилися демократичнішими, і людям можна було гуляти в парках і виїжджати на природу, депресія і занепокоєння були менш виражені.

Водночас дослідники з’ясували, що ті люди, які мали вихід в особистий сад або на балкон, змогли зберегти більш позитивний настрій під час карантину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що алкоголізм почав набирати обертів у зв’язку з епідемією коронавірусу у світі. Американські вчені виявили взаємозв'язок між самоізоляцією і вживанням алкоголю. Виявилося, що люди, у яких спостерігалася залежність від алкоголю, через карантин стали пити ще більше.