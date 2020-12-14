Олександр Качура. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n147779-pidsumky-zasidannya-slug-pidbyv-kachura-budjet-na-comu-tyjni-prolitaie.html

Ракурс

Підсумки засідання «Слуги народу» назвав народний депутат фракції у парламенті Олександр Качура. За його словами, Верховна Рада не готова ухвалити держбюджет-2021 на поточному тижні.

Нардеп допускає, що бюджет можуть прийняти на позачерговому засіданні. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За його словами, існує велика ймовірність, що держбюджет на наступний рік будуть приймати вночі. Обговорюючи проект бюджету на засіданні фракції за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, нардеп зазначив, що багато депутатів, зокрема і він, не почули від керівника уряду відповідей на свої запитання.

Качура заявив, що у багатьох депутатів можуть виникнути сумніви, чи варто підтримувати документ саме у цій редакції. Він заявив, що бачить певні вагання серед колег. При цьому нардеп зазначив, що законопроект про держбюджет може набрати необхідну кількість голосів, якщо «слуг» підтримають їхні колеги з інших фракцій і груп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що державний бюджет на 2021 рік Верховна Рада планувала розглянути на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня. Цю інформацію підтверджував у своєму Телеграм-каналі й заступник очільника податкового комітету парламенту, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.