Байден отримав необхідну кількість голосів вибірників. Фото: vedomosti.ru

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Ракурс

Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, отримав необхідну кількість голосів виборників для перемоги на виборах американського президента.

За Байдена віддали 302 голоси виборників: він отримав 55 голосів у штаті Каліфорнія. А для перемоги в президентських перегонах достатньо отримати 270 голосів. Його суперник Трамп отримав лише 232 голоси виборників. Про це свідчать дані на офіційному сайті виборів глави президента США.

Переможець виборів президента назвав підсумки голосування колегії виборників в США «зрозумілою перемогою» над нинішнім президентом Дональдом Трампом. Байден нагадав, що у 2016 році Трамп і нинішній віце-президент США Майкл Пенс отримали 306 голосів і тоді Трамп називав це значною перемогою.

За його власними мірками, ці цифри являли собою зрозумілу перемогу тоді, і я з усією повагою пропоную вважати їх такими й зараз, — цитує Байдена CNN.



Також стало відомо, що Верховний суд США відхилив позов, поданий техаським прокурором Кеном Пакстоном про визнання недійсними підсумків президентських виборів у низці штатів.

Раніше повідомлялося, що резолюцію про перемогу Джо Байдена на виборах президента США заблокували представники Республіканської партії у комітетах щодо інавгурації глави держави в Конгресі.