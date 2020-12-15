Зеленский зажжет елку и отправится на отдых — Мендель о планах президента

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Ракурс

Владимир Зеленский на новогодние праздники планирует отправится на коротких отдых, но при этом президент Украины все время будет на связи.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала о планах президента на Новый год изданию «КП в Украине».

И у президента, и у его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остается на связи и при надобности будет работать. Сегодня, благодаря развитию технологий, организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме, — отметила Мендель.

По ее словами, президент всегда оперативно реагирует и принимает решения.

Выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны, — резюмировала спикер главы государства.

Также, по ее словам, глава государства планирует записать новогоднее поздравление.

Запись поздравления президента еще впереди, концепция и сценарий прорабатываются, — отметила чиновник.

Кроме этого, Зеленский вместе с супругой Еленой зажгут новогоднюю елку возле Офиса президента. Мендель отметила, что украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей.