Зеленський «запалить» ялинку і поїде відпочивати — Мендель про Новий рік президентаhttps://racurs.ua/ua/n147819-zelenskyy-zapalyt-yalynku-i-poyide-vidpochyvaty-mendel-pro-novyy-rik-prezydenta.htmlРакурс
Володимир Зеленський на новорічні свята планує поїхати на короткий відпочинок, однак президент України весь час перебуватиме на зв’язку.
Прес-секретар глави держави Юлія Мендель розповіла про наміри президента на Новий рік виданню «КП в Україні».
І у президента, і у його Офісу буде кілька вихідних. Але… глава держави завжди залишається на зв’язку і при потребі працюватиме. Сьогодні, завдяки розвитку технологій, організовувати зв’язок, зібрати нараду і обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі, — зазначила Мендель.
За її словами, президент завжди оперативно реагує і приймає рішення.
Вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни, — резюмувала спікер глави держави.
Також, за її словами, глава держави планує записати новорічне привітання.
Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються, — зазначила чиновниця.
Окрім цього, Зеленський разом з дружиною Оленою запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Мендель додала, що прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією.