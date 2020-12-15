Зеленський “запалить” ялинку і поїде відпочивати — Мендель про наміри президента

https://racurs.ua/ua/n147819-zelenskyy-zapalyt-yalynku-i-poyide-vidpochyvaty-mendel-pro-novyy-rik-prezydenta.html

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Володимир Зеленський на новорічні свята планує поїхати на короткий відпочинок, однак президент України весь час перебуватиме на зв’язку.

Прес-секретар глави держави Юлія Мендель розповіла про наміри президента на Новий рік виданню «КП в Україні».

І у президента, і у його Офісу буде кілька вихідних. Але… глава держави завжди залишається на зв’язку і при потребі працюватиме. Сьогодні, завдяки розвитку технологій, організовувати зв’язок, зібрати нараду і обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі, — зазначила Мендель.

За її словами, президент завжди оперативно реагує і приймає рішення.

Вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни, — резюмувала спікер глави держави.

Також, за її словами, глава держави планує записати новорічне привітання.

Запис привітання президента ще попереду, концепція та сценарій опрацьовуються, — зазначила чиновниця.

Окрім цього, Зеленський разом з дружиною Оленою запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Мендель додала, що прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією.