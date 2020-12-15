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Ракурс
Вулкан Етна прокинувся. Фото: flickr.com

Вулкан Етна — опубліковані яскраві кадри виверження

15 гру 2020, 14:47
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Найбільший діючий вулкан Європи Етна прокинувся на Сицилії у неділю, 13 грудня.

Вулкан почав вивергатися о 21.20 за місцевим часом у неділю після землетрусу магнітудою 2,7. Фонтани лави та вулканічна порода разом із попелом почали вкривати прилеглу територію. Про це повідомляє Volcano Discovery.

Фахівці підрахували, що початкова інтенсивність вибуху зросла від середньої до високої. Траплялося, що потоки лави вистрілювали в небо на 100 м, тоді як шлейфи попелу сягали 5 км.

Як відомо, вулкан Етна розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами. Цей вулкан часто вивергається, а останнє масштабне виверження сталося навесні 2017 року. Тоді внаслідок природного явища постраждали 10 осіб.

Виверження вулкану Етна. Фото: Twitter, Telegram

Виверження вулкану Етна. Фото: Twitter, Telegram

Виверження вулкану Етна. Фото: Twitter, Telegram

Виверження вулкану Етна. Фото: Twitter, Telegram


Нагадаємо, внаслідок виверження вулкану Етна вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії. Після виверження активність вулкана пішла на спад.

Читайте також: Вулкан прокинувся в Італії — потужний вибух і зсуви супроводжували виверження (ФОТО, ВІДЕО)

Джерело: Ракурс


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