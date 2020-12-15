Новорічні свята відзначать з обмеженнями, фото – BBC

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Ракурс

Через коронавірус у Європі посилюють обмеження, намагаючись до свят зменшити кількість соціальних контактів.

Європейський Союз рекомендував державам-членам самообмеження до та після свят протягом семи днів, інформує телеграм-канал «ЗеФакти».

У Бельгії заборонили масові заходи та встановили комендантську годину. Також закликали встановити чіткі критерії максимальної кількості людей на зустрічах під час свят.

У Нідерландах громадяни знаходитимуться під жорстким карантином п’ять тижнів з 15 грудня по 19 січня. Школи, другорядні магазини та громадські місця будуть зачинені.

Послаблення планують на три дні Різдва, коли сім’ям дозволять приймати вдома трьох гостей замість двох, не рахуючи дітей до 13 років.

У Великій Британії планують у період з 23 по 27 грудня дозволити так звані «різдвяні бульбашки», коли трьом різним родинам дозволять збиратись разом. Також у ці п’ять днів дозволять зняти обмеження на пересування країною.

З 16 грудня більшість пабів та ресторанів все ще будуть зачинені, крім надання послуг з доставки їжі та напоїв на винос, розважальні та спортивні заклади також будуть зачинені.

В Італії вже оголошена заборона на переміщення між регіонами з 21 грудня по 6 січня. На Різдво та Новий рік люди не зможуть залишити свої міста. Буде діяти комендантська година з 22.00 до 05.00, а першого січня її подовжать до 7.00.

У Німеччині у період з 16 грудня по 10 січня країна буде знаходитися у жорсткій ізоляції. Магазини не першої необхідності та школи будуть зачинені.

Так звана «різдвяна амністія» буде діяти у період з 23 грудня по 1 січня. У цей період дозволять збиратись на сімейні зустрічі до десяти осіб, не рахуючи дітей. Але деякі федеральні землі розглядають варіант скасування навіть «різдвяної амністії».

У Польщі у період чотирьох тижнів з 28 листопада до 27 грудня заборонена організація зустрічей, в яких, крім членів однієї родини, беруть участь більш ніж п’ять осіб. Додатково уряд може обмежити пересування громадян у період свят і застерігає громадян від купівлі гірськолижних турів.

В Україні у святковий період уряд пішов на послаблення карантинних обмежень. Дозволили пересування країною, працюватимуть магазини. Кафе та ресторани у новорічну ніч можуть працювати до 1.00.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що пандемія не завадить Санта-Клаусу доставити дітям подарунки на Різдво, тому що в нього є імунітет до коронавірусу, запевнили у ВООЗ.