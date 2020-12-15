Мікропластик вперше виявили у людській плаценті

https://racurs.ua/ua/n147816-mikroplastyk-vpershe-vyyavyly-u-ludskiy-placenti.html

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Мікропластик вперше виявили у людській плаценті — вчені знайшли мікрочастинки пластику як у материнських тканинах, так і з боку плоду.

Таке відкриття зробили італійські вчені. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Environment International, пише «Укрінформ».

Вперше мікропластик було виявлено методом раманівської мікроскептроскопіі в плаценті людини, — йдеться в дослідженні.

У дослідженні брали участь шестеро здорових жінок, під час пологів яких було мінімізовано їхній контакт з пластиком — акушери користувалися бавовняними рукавичками, а пуповину розрізали металевими, а не пластиковими ножицями.

Мікропластик (частинки пластика розміром менш як п’ять міліметрів) виявили в усіх частинах плаценти: материнської, плодової й амніохориальної оболонках.

Всього в плацентах досліджуваних жінок виявили 12 часток пластику, три з яких виявилися поліпропіленом. Також було виявлено пігменти, які входять до складу штучних покриттів, фарб, клеїв, штукатурок, пальчикових фарб, полімерів, косметики та засобів особистої гігієни.

Нагадаємо, раніше мікрочастинки пластику виявляли лише в шлунково-кишковому тракті людини. Мікропластик містить у собі речовини, які, діючи як ендокринні руйнівники, можуть впливати на здоров’я людини у довгостроковій перспективі. Також ці гранули сприймаються організмом як чужорідні й можуть викликати алергічні або запальні реакції.