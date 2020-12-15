Микропластик впервые обнаружили в человеческой плаценте

https://racurs.ua/n147816-mikroplastik-vpervye-obnarujili-v-chelovecheskoy-placente.html

Ракурс

Микропластик впервые обнаружили в человеческой плаценте — ученые нашли микрочастицы пластика как в материнских тканях, так и со стороны плода.

Такое открытие сделали итальянские ученые. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environment International, пишет «Укринформ».

Впервые микропластик был обнаружен методом рамановской микроскептроскопии в плаценте человека, — говорится в исследовании.

В исследовании принимали участие шесть здоровых женщин, во время родов которых был минимизирован их контакт с пластиком — акушеры пользовались хлопчатобумажными перчатками, а пуповину разрезали металлическими, а не пластиковыми ножницами.

Микропластик (частицы пластика размером менее 5 мм) обнаружен во всех частях плаценты: материнской, плодовой и амниохориальной оболочках.

Всего в плацентах исследуемых женщин обнаружили 12 частиц пластика, три из которых оказались полипропиленом. Также были обнаружены пигменты, которые входят в состав искусственных покрытий, красок, клеев, штукатурок, пальчиковых красок, полимеров, косметики и средств личной гигиены.

Напомним, ранее микрочастицы пластика обнаруживали только в желудочно-кишечном тракте человека. Микропластик содержит в себе вещества, которые, действуя как эндокринные разрушители, могут влиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Также эти гранулы воспринимаются организмом как чужеродные и могут вызвать аллергические или воспалительные реакции.