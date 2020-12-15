Астероид. Фото: hightech.fm

https://racurs.ua/n147814-chto-kosmicheskiy-zond-dostavil-na-zemlu-s-asteroida-rugu-foto.html

Ракурс

Японское космическое агентство JAXA показало капсулу, которую доставил на Землю космический зонд с далекого астероида Рюгу.

Металлический ящик открыли через неделю после того, как зонд «Хаябуса-2» сбросил его с орбиты в район австралийской пустыни. Астрологи опубликовали снимок небольшого отложения сажи внутри капсулы. Это первое представление о результатах беспрецедентной шестилетней миссии беспилотного зонда. Больше находок с астероида ученые ожидают найти после открытия внутреннего контейнера. Об этом сообщает Phys.org

JAXA подтвердило, что образцы, полученные с астероида Рюгу, находятся внутри контейнера для образцов. Мы смогли подтвердить, что там действительно есть черные, похожие на песок частицы, которые, как полагают, происходят от астероида Рюгу, — говорится в сообщении агентства.

Для того, чтобы собрать образцы с астероида, аппарат пролетел около 300 млн км от Земли. Ученые считают, что находки помогут пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной. Зонд собирал как поверхностную пыль, так и нетронутый материал из-под поверхности, которая была поднята выстрелом в астероид.

Половину найденных материалов японцы передадут NASA и другим международным организациям. Остальное они сохранят для дальнейшего изучения по мере развития аналитических технологий. Сам же зонд будет работать с еще двумя астероидами.

Напомним, космический корабль исследовал Рюгу более года. Он выпустил капсулу с образцами при приближении к Земле, после чего она попала в атмосферу.