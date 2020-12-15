Астероїд. Фото: hightech.fm

https://racurs.ua/ua/n147814-scho-kosmichnyy-zond-dostavyv-na-zemlu-z-asteroyida-rugu-foto.html

Ракурс

Японське космічне агентство JAXA показало капсулу, яку доставив на Землю космічний зонд із далекого астероїда Рюгу.

Металевий ящик відкрили за тиждень після того, як зонд «Хаябуса-2» скинув його з орбіти в район австралійської пустелі. Астрологи опублікували знімок невеликого відкладення сажі всередині капсули. Це перше уявлення про результати безпрецедентної шестирічної місії безпілотного зонда. Більше знахідок із астероїда вчені очікують знайти після відкриття внутрішнього контейнера. Про це повідомляє Phys.org

JAXA підтвердило, що зразки, отримані з астероїда Рюгу, знаходяться всередині контейнера для зразків. Ми змогли підтвердити, що там дійсно є чорні, схожі на пісок частинки, які, як вважають, походять від астероїда Рюгу, — йдеться в повідомленні агентства.

Для того, щоб зібрати зразки з астероїда, апарат пролетів близько 300 млн км від Землі. Науковці вважають, що знахідки допоможуть пролити світло на походження життя та формування Всесвіту. Зонд збирав як поверхневий пил, так і незайманий матеріал з-під поверхні, яка була піднята пострілом в астероїд.

Половину знайдених матеріалів японці передадуть NASA та іншим міжнародним організаціям. Решту вони збережуть для подальшого вивчення в міру розвитку аналітичних технологій. Сам же зонд працюватиме з ще двома астероїдами.

Нагадаємо, космічний корабель досліджував Рюгу понад рік. Він випустив капсулу зі зразками під час наближення до Землі, після чого вона потрапила в атмосферу.