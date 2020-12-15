Розкопки. Фото: Суспільне

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Розкопки у центрі Львова проводять на площі Коліївщини українські археологи. Ця площа розташована між вулицями Братів Рогатинців та Староєврейською, де раніше була частина єврейського кварталу.

Археологічні дослідження проводять напередодні реконструкції усієї площі, що є однією з найменших площ міста. Про це повідомляє «Суспільне».

Наголошується, що роботи проводять на двох окремих ділянках. На першій ділянці археологи уже розкопали підлогу підвалів на глибині понад 3 метри. До ХІХ століття ці будинки були частиною єврейського кварталу. Пізніше вони були безповоротно знищені.





Натомість на другій розкопаній ділянці проводять дослідження. Там археологи планують розкопати дерев’яні елементи побуту, що могли бути на подвір’ях та всередині львівських будинків.

За словами директора археологічної служби Олега Осаульчука, знахідки можуть стосуватися часів Середньовіччя та княжого часу. Також археологи сподіваються розкопати давню єврейську криницю.

Криниця, яка існує тут на ділянці зараз — це як бутафорія ймовірна. Бо за різними джерелами, там її переносили у ХІХ столітті. Ця єврейська криниця існувала на початку вулиці Федорова. Потім її перенесли сюди, і потім її трошечки вже тут змістили. Ну от наш цей розкоп — він все ж таки, може зачепить частину фундаменту цієї криниці, — каже співробітник Рятівної археологічної служби Остап Лазурко.



Повідомляється, що розкопки на площі Коліївщини археологи проводитимуть до кінця грудня, а реконструкцію площі розпочнуть вже навесні 2021 року.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи на Рівненщині натрапили на унікальні знахідки. В селі Хотин археологи провели перші офіційні розкопки території, що є пам’яткою археології місцевого значення XI-XIII століть. Експедиція натрапила на матеріали часів мідного, бронзового й раннього залізного віку.