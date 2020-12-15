Вартість утримання одного нардепа у 2021 році назвали у Раді

https://racurs.ua/ua/n147812-vartist-utrymannya-odnogo-nardepa-u-2021-roci-nazvaly-u-radi.html

Ракурс

Вартість утримання одного нардепа у 2021 році озвучена у проекті постанови про кошторис Верховної Ради України на наступний рік, текст якої розміщено на сайті парламенту.

Роботу одного депутата оцінено у понад 344 тис. грн.

Компенсація проїзду по території України для парламентаря на рік становить 90 тис. грн, відповідно 7,5 тис. грн на місяць. На канцелярське приладдя для нардепів вирішили закласти 1,5 тис. грн на рік.

На міські та міжміські телефонні розмови (з розрахунком на 10 місяців) передбачено 4,89 тис. грн.

Відрядження помічників депутатів у виборчі округи обійдуться українцям у 8 тис. грн за 10 місяців.

На утримання приміщень у виборчих округах за рік піде 2 тис. грн. Водночас, на витрати, пов’язані з організацією зустрічей з виборцями, передбачається 670 грн на рік.

Крім того, для компенсації вартості оренди житла з бюджету виділять 237,9 тис. грн.

Нагадаємо, цьогоріч у бюджеті було передбачено 912 млн на обслуговування президента та Офісу глави держави. На 2021 рік Кабмін пропонує збільшити ці витрати на 40% — до 1,27 млрд грн.