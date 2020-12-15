Стоимость содержания одного нардепа в 2021 году назвали в Раде

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Стоимость содержания одного нардепа в 2021 году озвучена в проекте постановления о смете Верховной Рады Украины на следующий год, текст которого размещен на сайте парламента.

Работа одного депутата оценена в свыше 344 тыс. грн.

Компенсация проезда по территории Украины для парламентария в год составляет 90 тыс. грн, соответственно 7,5 тыс. грн в месяц. На канцелярские приборы для нардепов решили заложить 1,5 тыс. грн в год.

На городские и междугородные телефонные разговоры (с расчетом на 10 месяцев) предусмотрено 4,89 тыс. грн.

Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдутся украинцам в 8 тыс. грн за 10 месяцев.

На содержание помещений в избирательных округах за год уйдет 2 тыс. грн. В то же время, на расходы, связанные с организацией встреч с избирателями, предполагается выделить 670 грн в год.

Кроме того, для компенсации стоимости аренды жилья из бюджета направят 237,9 тыс. грн.

Напомним, в этом году в бюджете было предусмотрено 912 млн на обслуживание президента и Офиса главы государства. На 2021 год Кабмин предлагает увеличить эти расходы на 40% - до 1,27 млрд грн.