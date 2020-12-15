Роботакси. Фото: Amazon

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Amazon, компания-мировой лидер по продаже товаров, завершила создание первого автомобиля от стартап-компании Zoox, который может ездить без водителя в городских условиях.

Несмотря на свои компактные размеры, автомобиль может развивать скорость до 120 км в час. Об этом сообщает Engadget.

Отмечается, что роботакси длиной 3,63 м может ездить в разные стороны, то есть не имеет «передней» или «задней» части. По своему внешнему виду автомобиль больше напоминает вагонетку, чем автомобиль. Вместо руля и стандартных сидений внутри автомобиля размещены четыре места для сидения — по два с обеих сторон.



Несмотря на компактные размеры, роботакси может развивать скорость до 120 км в час. Авто питается от двух аккумуляторных батарей, которые могут обеспечить 16 часов работы без подзарядки.

Машина оснащена системой подушек безопасности специально для двунаправленного движения. Камера и радиолокационная система обеспечивают поле зрения на 270 градусов со всех четырех углов роботакси, что повышает диапазон видимости дороги.

Zoox заявила, что уже испытывает роботакси в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Фостер-Сити, штат Калифорния. Компания имеет целью запустить услугу езды на базе приложений Uber и Lyft, но не планирует коммерческого запуска роботакси в 2021 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что известного американского производителя «продвинутых» роботов за 921 млн долл. покупает у японской SoftBank Group корейский автомобильный гигант Hyundai Motor.