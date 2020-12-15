Лукашенко обещает белорусам вакцину от COVID-19. Фото: rg.ru

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Создание Белорусской вакцины от коронавируса может стоить 2 млн долл.

Белорусским ученым под силу создать отечественный препарат от коронавирусной болезни COVID-19. Вопрос создания собственной вакцины вскоре будут обсуждать на совещании у президента. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы, 15 декабря сообщает БЕЛТА.

Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то около 5 млн руб. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении, — отметил он.



Лукашенко не исключил, что в ближайшее время правительство закупит изготовленную вакцину за рубежом или займется разработкой собственной вакцины. Также Лукашенко может настроить в Беларуси производство российского препарата.

Напомним, в августе президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что сомнительная российская вакцина «Спутник V» от коронавируса будет испытываться на гражданах Беларуси. Было договорено, что белорусские граждане будут принимать участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса российского производства в добровольном порядке