Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лукашенко обещает белорусам вакцину от COVID-19. Фото: rg.ru

Лукашенко обещает белорусам вакцину от COVID-19 за 2 млн долл. — российский Sputnik «пролетает»

15 дек 2020, 13:37
999

Создание Белорусской вакцины от коронавируса может стоить 2 млн долл.

Белорусским ученым под силу создать отечественный препарат от коронавирусной болезни COVID-19. Вопрос создания собственной вакцины вскоре будут обсуждать на совещании у президента. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы, 15 декабря сообщает БЕЛТА.

Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то около 5 млн руб. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении, — отметил он.


Лукашенко не исключил, что в ближайшее время правительство закупит изготовленную вакцину за рубежом или займется разработкой собственной вакцины. Также Лукашенко может настроить в Беларуси производство российского препарата.

Напомним, в августе президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что сомнительная российская вакцина «Спутник V» от коронавируса будет испытываться на гражданах Беларуси. Было договорено, что белорусские граждане будут принимать участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса российского производства в добровольном порядке


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров