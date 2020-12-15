Лукашенко обіцяє білорусам вакцину від COVID-19. Фото: rg.ru

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Створення білоруської вакцини від коронавірусу може коштувати 2 млн дол.

Білоруським вченим під силу створити вітчизняний препарат від коронавірусної хвороби COVID-19. Питання створення власної вакцини незабаром обговорюватимуть на нараді в президента. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з колективом Могильовської обласної клінічної лікарні, 15 грудня повідомляє БЕЛТА.

Я дуже радий, що наші вчені замахнулися на виробництво власної вакцини. Переконаний, що ми від цієї зарази нікуди не дінемося. Вона залишиться з нами, як грип. Значить, нам потрібна буде вакцина. Треба свою розробити, фахівці є. Треба братися за це і не боятися. Там гроші, я подивився, невеликі: десь близько 5 млн руб. І ми окупимо це, тільки треба швидко рухатися в цьому напрямку, — зазначив він.



Лукашенко не виключив, що найближчим часом уряд закупить виготовлену вакцину за кордоном або займеться розробкою власної вакцини. Також Лукашенко може налаштувати в Білорусі виробництво російського препарату.

Нагадаємо, у серпні президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що сумнівна російська вакцина «Супутник V» від коронавірусу буде випробовуватися на громадянах Білорусі. Було домовлено, що білоруські громадяни братимуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу російського виробництва у добровільному порядку