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Ракурс
Бюджетний кодекс змінила Рада — шлях до ухвалення держбюджету-2021 відкрито

Бюджетний кодекс змінила Рада — на черзі держбюджет-2021

15 гру 2020, 13:33
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Зміни до Бюджетного кодексу України внесла у вівторок, 15 грудня, Верховна Рада під час пленарного засідання. У другому читанні та в цілому проект закону № 4100-д підтримали 311 нардепів.

Таким чином парламентарі відкрили шлях до ухвалення державного бюджету на 2021 рік.

Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу унормовує питання бюджетних відносин й оновлює деякі норми законодавства, пов’язані із:

  • необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування;

  • наданням Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про державний бюджет України;

  • запровадженням інструменту надання державних гарантій на портфельній основі, спрямованого на підтримку державою суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів;

  • врегулюванням на законодавчому рівні консолідації на єдиному казначейському рахунку коштів (податки, збори та інші платежі, що контролюються податковими органами), сплачених платниками податків на єдиний рахунок;


  • погодженням з Вищою радою правосуддя перерозподілу видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України.

Джерело: Ракурс


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