Бюджетний кодекс змінила Рада — шлях до ухвалення держбюджету-2021 відкрито

https://racurs.ua/ua/n147794-budjetnyy-kodeks-zminyla-rada-na-cherzi-derjbudjet-2021.html

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Зміни до Бюджетного кодексу України внесла у вівторок, 15 грудня, Верховна Рада під час пленарного засідання. У другому читанні та в цілому проект закону № 4100-д підтримали 311 нардепів.

Таким чином парламентарі відкрили шлях до ухвалення державного бюджету на 2021 рік.

Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу унормовує питання бюджетних відносин й оновлює деякі норми законодавства, пов’язані із: