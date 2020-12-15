Бюджетний кодекс змінила Рада — на черзі держбюджет-2021https://racurs.ua/ua/n147794-budjetnyy-kodeks-zminyla-rada-na-cherzi-derjbudjet-2021.htmlРакурс
Зміни до Бюджетного кодексу України внесла у вівторок, 15 грудня, Верховна Рада під час пленарного засідання. У другому читанні та в цілому проект закону № 4100-д підтримали 311 нардепів.
Таким чином парламентарі відкрили шлях до ухвалення державного бюджету на 2021 рік.
Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу унормовує питання бюджетних відносин й оновлює деякі норми законодавства, пов’язані із:
необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування;
наданням Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про державний бюджет України;
запровадженням інструменту надання державних гарантій на портфельній основі, спрямованого на підтримку державою суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів;
врегулюванням на законодавчому рівні консолідації на єдиному казначейському рахунку коштів (податки, збори та інші платежі, що контролюються податковими органами), сплачених платниками податків на єдиний рахунок;
погодженням з Вищою радою правосуддя перерозподілу видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України.