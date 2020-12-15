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«Особливий статус» Донбасу, бюджет-2021 рік і НАЗК — що розглядають у Раді, фото — Ізбірком

«Особливий статус» Донбасу, бюджет-2021 рік і НАЗК — що розглядають у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 гру 2020, 10:06
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Верховна Рада 15 грудня розглядатиме пʼять важливих законопроектів. На погоджувальній раді у понеділок фракції домовилися, що у вівторок заключного пленарного тижня в парламенті у 2020 році розглянуть закони про:

  • продовження на рік «особливого статусу» Донбасу (№ 4467);
  • Національне агентство з питань запобігання корупції — № 4470 (пропонується відновити повноваження НАЗК щодо суддів, але з певними особливостями) та № 4471 (пропонується встановити ці особливості щодо складання протоколу про адміністративні правопорушення стосовно судді, судді Конституційного суду);
  • зміни до Бюджетного кодексу (№ 4100);
  • державний бюджет на 2021 рік (№ 4000).

Народні депутати також планують затвердити кошторис Верховної Ради на 2021 рік.


Крім того, порядок денний засідання містить законопроект № 4107 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

«Ракурс» повідомляв, що у президентській фракції побоювалися, аби бюджет не довелося ухвалювати вночі.

Джерело: Ракурс


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