«Особливий статус» Донбасу, бюджет-2021 рік і НАЗК — що розглядають у Раді, фото — Ізбірком

https://racurs.ua/ua/n147785-osoblyvyy-status-donbasu-budjet-2021-rik-i-nazk-scho-rozglyadaut-u-radi-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада 15 грудня розглядатиме пʼять важливих законопроектів. На погоджувальній раді у понеділок фракції домовилися, що у вівторок заключного пленарного тижня в парламенті у 2020 році розглянуть закони про:

продовження на рік «особливого статусу» Донбасу (№ 4467);

Національне агентство з питань запобігання корупції — № 4470 (пропонується відновити повноваження НАЗК щодо суддів, але з певними особливостями) та № 4471 (пропонується встановити ці особливості щодо складання протоколу про адміністративні правопорушення стосовно судді, судді Конституційного суду);

зміни до Бюджетного кодексу (№ 4100);

державний бюджет на 2021 рік (№ 4000).

Народні депутати також планують затвердити кошторис Верховної Ради на 2021 рік.

Крім того, порядок денний засідання містить законопроект № 4107 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

«Ракурс» повідомляв, що у президентській фракції побоювалися, аби бюджет не довелося ухвалювати вночі.