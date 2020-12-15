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Ракурс
«Особый статус» Донбасса, бюджет-2021 и НАПК — что рассматривают в Раде, фото — Избирком

«Особый статус» Донбасса, бюджет-2021 и НАПК — что рассматривают в Раде (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 дек 2020, 10:06
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Верховная Рада 15 декабря рассмотрит пять важных законопроектов. На согласительном совете в понедельник фракции договорились, что во вторник заключительного пленарного недели в парламенте в 2020 году рассмотрят законы о:

  • продлении на год «особого статуса» Донбасса (№ 4467);
  • о Национальном агентстве по предотвращению коррупции — № 4470 (предлагается восстановить полномочия НАПК в отношении судей, но с определенными особенностями) и № 4471 (предлагается установить эти особенности по составлению протокола об административных правонарушениях в отношении судьи, судьи Конституционного суда);
  • изменения в Бюджетный кодекс (№ 4100);
  • государственный бюджет на 2021 год (№ 4000).

Народные депутаты также планируют утвердить смету Верховной Рады на 2021 год.


Кроме того, повестка дня заседания содержит законопроект № 4107 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

«Ракурс» сообщал, что в президентской фракции опасались, чтобы бюджет не пришлось принимать ночью.

Источник: Ракурс


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