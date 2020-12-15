«Особый статус» Донбасса, бюджет-2021 и НАПК — что рассматривают в Раде, фото — Избирком

https://racurs.ua/n147785-osobyy-status-donbassa-budjet-2021-i-napk-chto-rassmatrivaut-v-rade-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 15 декабря рассмотрит пять важных законопроектов. На согласительном совете в понедельник фракции договорились, что во вторник заключительного пленарного недели в парламенте в 2020 году рассмотрят законы о:

продлении на год «особого статуса» Донбасса (№ 4467);

о Национальном агентстве по предотвращению коррупции — № 4470 (предлагается восстановить полномочия НАПК в отношении судей, но с определенными особенностями) и № 4471 (предлагается установить эти особенности по составлению протокола об административных правонарушениях в отношении судьи, судьи Конституционного суда);

изменения в Бюджетный кодекс (№ 4100);

государственный бюджет на 2021 год (№ 4000).

Народные депутаты также планируют утвердить смету Верховной Рады на 2021 год.

Кроме того, повестка дня заседания содержит законопроект № 4107 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания».

«Ракурс» сообщал, что в президентской фракции опасались, чтобы бюджет не пришлось принимать ночью.