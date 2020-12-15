Помер «зірковий» нападник «Динамо» 1970-х років

Померла «зірка» «Динамо» 1970 років

https://racurs.ua/ua/n147809-pomer-zirkovyy-napadnyk-dynamo-1970-h-rokiv.html

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Помер Петро Слободян — легендарний нападник «Динамо» 1970-х років, згодом — тренер столичної «Оболоні».

Слободяна не стало на 68-му році життя. Вершиною його кар'єри стали виступи за київське «Динамо» і здобуття з командою Суперкубка УЄФА-1975. Слободян відіграв повністю виїзний матч проти німецької «Баварії», склавши пару нападників з Олегом Блохіним.

Петро Слободян народився 2 липня 1953 року в селі Шепарівці Коломийського району на Івано-Франківщині. Футболом почав займатися в Коломиї. У 17 років дебютував у складі тернопільського «Авангарда», до якого перейшов з бучацького «Колоса». В матчах за тернополян молодого нападника помітив тодішній наставник «Дніпра» Валерій Лобановський і запросив Слободяна в свою команду. З «Дніпра» Валерій Васильович пізніше взяв Петра у Київ. У 1976 році Слободян провів два матчі в складі збірної СССР.

Він володар Суперкубка УЄФА-1975, переможець молодіжного чемпіонату Європи-1976, дворазовий чемпіон СССР (1975,1977), срібний призер чемпіонату СССР (1976-осінь), бронзовий призер чемпіонату СССР (1979).

Кар'єру Слободяна в «Динамо» зіпсувала травма, отримана ще 1977 році. Після неї він багато лікувався, довго відновлювався.

Після припинення активних виступів Петро Слободян почав працювати викладачем на кафедрі фізичного виховання університету імені Тараса Шевченка. Згодом став завідувачем кафедри.

Тренерська діяльність Слободяна пов’язана виключно з київською «Оболонню», яку Петро Петрович очолив наприкінці 2001 року, відразу вивів у вищу лігу, а в 2004 році привів команду до найвищого понині місця в її історії — шостої позиції в елітному дивізіоні. У 2004 році Слободян пішов з команди, а вдруге її очолював у 2006−2008 роках.

Після завершення роботи у київській «Оболоні» вирішив більше уваги приділяти сім’ї та повернутися до викладацької діяльності.