Умер «звездный» нападающий «Динамо» 1970-х годов

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Умер Петр Слободян — легендарный нападающий «Динамо» 1970-х годов, впоследствии — тренер столичной «Оболони».

Слободяна не стало 68-м году жизни. Вершиной его карьеры стали выступления за киевское «Динамо» и завоевание с командой Суперкубка УЕФА 1975 года. Слободян сыграл полностью выездной матч против немецкой «Баварии», составив пару нападающих с Олегом Блохиным.

Петр Слободян родился 2 июля 1953 года в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Футболом начал заниматься в Коломые. В 17 лет дебютировал в составе тернопольского «Авангарда», в который перешел из бучацкого «Колоса». В матчах за Тернополь молодого нападающего заметил тогдашний наставник «Днепра» Валерий Лобановский и пригласил Слободяна в свою команду. Из «Днепра» Валерий Васильевич позже взял Петра в Киев. В 1976 году Слободян провел два матча в составе сборной СССР.

Он обладатель Суперкубка УЕФА-1975, победитель молодежного чемпионата Европы-1976, двукратный чемпион СССР (1975,1977), серебряный призер чемпионата СССР (1976 осень), бронзовый призер чемпионата СССР (1979).

Карьеру Слободяна в «Динамо» испортила травма, полученная еще в 1977 году. После нее он много лечился, долго восстанавливался.

После прекращения активных выступлений Слободян начал работать преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Тараса Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой.

Тренерская деятельность Слободяна связана исключительно с киевской «Оболонью», которую Петр Петрович возглавил в конце 2001 года, сразу вывел в высшую лигу, а в 2004 году привел команду к высшему до сих пор месту в ее истории — шестой позиции в элитном дивизионе. В 2004 году Слободян ушел из команды, а во второй раз ее возглавлял в 2006—2008 годах.

После завершения работы в киевской «Оболони» решил больше внимания уделять семье и вернуться к преподавательской деятельности.