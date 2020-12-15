21 млн украинцев бесплатно получат вакцину от коронавируса, фото – tsn.ua

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Ракурс

Около 21 млн украинцев, входящих в группы риска, Минздрав планирует вакцинировать бесплатно.

В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, военных в зоне ООС и людей, находящихся в социальных учреждениях, в частности, интернатах и ​​домах для людей пожилого возраста. Об этом стало известно 15 декабря во время брифинга министра здравоохранения Максима Степанова.

Моя и президента позиция такова, что в 2021 году мы должны вакцинировать людей за счет государства. По крайней мере входящих в группы риска, а их почти 21 млн, — сказал министр.

Также будут вакцинировать людей из других сфер, имеющих профессиональные риски — работников сферы образования, полиции и Нацгвардии.

Сюда также относят людей из групп риска по медицинским показаниям — старше 60 лет и тех, у кого есть соответствующие сопутствующие заболевания.

По словам врача-иммунолога Аллы Волох, чтобы выработался популяционный иммунитет, нужно привить 60−70% населения. Она предполагает, что в Украине не успеют провести вакцинацию населения от коронавируса до конца 2021 года, передает «Голос.UA».

Этот процесс может растянуться, прогнозировать что-либо очень сложно. Кроме того, влияние вакцины от COVID- 19 на детей пока не изучено. Поэтому детей пока вакцинировать от коронавируса не будут, — сказала врач.

Медик подчеркнула, что разработанная вакцина от COVID- 19 будет эффективной и безопасной для взрослых.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 тыс. 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Ранее «Ракурс» сообщал, что глобальный механизм COVAX подтвердил предоставление Украине бесплатной вакцины от COVID-19.