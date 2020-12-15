Столкновения ФЛП с полицией начались на Майдане — новости Киева

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Столкновения ФЛП с полицией начались на Майдане в Киеве 15 декабря. Сегодня утром участники протестов предпринимателей пришли на Банковую, а также под Верховную Раду, впоследствии колонна двинулась на Майдан.

Полиция применила слезоточивый газ. Во время ротации подопечных ведомства Арсена Авакова возникла драка с протестующими. Также в Киеве из-за массовых акций протеста ограничено движение транспорта по улице Грушевского — на участке между улицами Московская и Парковая дорога. Пробку можно объехать по Парковой дороге.

Противостояние с полицией началось после того, как организаторы акции заявили о намерении установить палатки на Майдане Независимости. Полиция начала препятствовать этому. Правоохранители отобрали несколько палаток и выбросили их через забор. Противостояние продолжается.

Напомним, во вторник, 15 декабря, в Киеве возле Верховной Рады предприниматели собрались на один из самых масштабных митингов против карантина и внедрения кассовых аппаратов.