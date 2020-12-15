Сутички ФОПів з поліцією почалися на Майдані у Києві

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Сутички ФОПів з поліцією розпочалися на Майдані у Києві 15 грудня. Сьогодні зранку учасники протестів підприємців прийшли на Банкову, а також до Верховної Ради, згодом колона рушила на Майдан.

Поліція застосувала сльозогінний газ. Під час ротації підопічних відомства Арсена Авакова виникла бійка з протестувальниками. Також у Києві через масові акції протесту обмежено рух транспорту по вулиці Грушевського — на ділянці між вулицями Московська і Паркова дорога. Затор можна об’їхати по Парковій дорозі.

Протистояння з поліцією розпочалося після того, як організатори акції заявили про намір встановити намети на Майдані Незалежності. Поліція почала перешкоджати цьому. Правоохоронці відібрали кілька наметів і викинули їх через паркан. Протистояння триває.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, в Києві біля Верховної Ради підприємці зібралися на один із найбільш масштабних мітингів проти карантину та впровадження касових апаратів.