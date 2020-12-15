Оскароносный американский режиссер привился российской вакциной от коронавируса

Оливер Стоун. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147807-oskaronosnyy-amerikanskiy-rejisser-privilsya-rossiyskoy-vakcinoy-ot-koronavirusa.html

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Оливер Стоун, оскароносный американский режиссер документального кино, сделал прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Он заявил, что решил сделать прививку, поскольку слышал «много положительных отзывов» о российской вакцине. Об этом он рассказал в интервью российскому «Первому каналу».

По его словам, пока он прошел только первый этап вакцинации, однако позже ему придется вернуться в Россию снова, чтобы получить вторую прививку.

Стоун также заявил, что не понимает, почему западные страны игнорируют российский препарат. По его словам, российская вакцина «Спутник V» может быть полезной. Отметим, что создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о 100% эффективности против тяжелых случаев. В общем эффективность вакцины в контрольной точке испытаний составляла 91,4%, отмечают создатели вакцины.

Разработчики отметили, что стоимость одной инъекции вакцины на зарубежных рынках не превысит 10 долл., а сухая форма вакцины, и упрощенные требования к температурному режиму хранения (от +2 до +8 градусов по Цельсию), облегчат ее распространение на международных рынках.

Отметим, что Оливер Стоун известен своей склонностью к конспирологическим теориям и приверженностью к диктаторским режимам. Он известен своей дружбой с такими тиранами и деспотами как братья Фидель и Рауль Кастро, Уго Чавес, Эво Моралес и Владимир Путин.

В декабре 2014 года он сделал заявление в поддержку российской версии о событиях в Украине, и изобразил украинскую Революцию Достоинства 2014 года как «заговор ЦРУ». Бывшего президента Украины Виктора Януковича он назвал законным президентом, который был вынужден покинуть Украину из-за «хорошо вооруженных, неонацистских радикалов».

Украина, по мнению Оливера Стоуна, была одной из главных целей ЦРУ с самого начала «холодной войны». В интервью программе «Воскресное время» Первого канала российского телевидения он вполне серьезно рассказывал о том, что с 1949 года США сбрасывали над Украиной с парашютом «украинских диссидентов», чтобы они действовали против Советского Союза. В начале своего документального фильма «Нерассказанная история Украины» (2019) Оливер Стоун заявил: «Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным. И тогда я узнал больше».

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса российского производства до сих пор не тестировалась в других странах. Венгрия стала первым в Европе государством, получившим образцы препарата «Спутник V». Для проверки безопасности и эффективности российской вакцины, Венгрия дополнительно проверит десять начальных доз вакцины.