Оскароносний американський режисер прищепився російською вакциною від коронавірусу

Олівер Стоун. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147807-oskaronosnyy-amerykanskyy-rejyser-pryschepyvsya-rosiyskou-vakcynou-vid-koronavirusu.html

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Олівер Стоун, оскароносний американський режисер документального кіно, зробив щеплення російською вакциною від коронавірусу «Спутник V».

Він заявив, що вирішив зробити щеплення, оскільки чув «багато позитивних відгуків» про російську вакцину. Про це він розповів в інтерв’ю російському «Первому каналу».

За його словами, поки він пройшов лише перший етап вакцинації, однак пізніше йому доведеться повернутися до Росії знову, щоб отримати друге щеплення.

Стоун також заявив, що не розуміє, чому західні країни ігнорують російський препарат. За його словами, російська вакцина «Спутник V» може бути корисною. Зазначимо, що творці російської вакцини проти коронавірусу «Супутник V» заявили про 100% ефективність проти важких випадків. Загалом ефективність вакцини в контрольній точці випробувань становила 91,4%, наголошують творці вакцини.

Розробники зазначили, що вартість однієї ін'єкції вакцини на зарубіжних ринках не перевищить 10 дол., а суха форма вакцини, і спрощені вимоги до температурного режиму зберігання (від +2 до +8 градусів за Цельсієм), полегшать її поширення на міжнародних ринках.

Наголосимо, що Олівер Стоун відомий своєю схильністю до конспірологічних теорій та прихильністю до диктаторських режимів. Він відомий своєю дружбою з такими відомими тиранами та деспотами як брати Фідель та Рауль Кастро, Уго Чавес, Ево Моралес та Володимир Путін.

У грудні 2014 року зробив заяву на підтримку російської версії про події в Україні, зобразив українську Революцію Гідності 2014 як «змову ЦРУ». Колишнього президента України Віктора Януковича він назвав законним президентом, що був змушений покинути Україну через «добре озброєних, неонацистських радикалів».

Україна, на думку Олівера Стоуна, була однією з головних цілей ЦРУ з самого початку «холодної війни». В інтерв’ю програмі «Недільний час» Першого каналу російського телебачення він цілком серйозно розповідав про те, що з 1949 року США скидали над Україною з парашутом «українських дисидентів», щоб вони діяли проти Радянського Союзу. На початку свого документального фільму «Нерозказана історія України» (2019) Олівер Стоун заявив: «Я нічого не знав про Україну, поки не поспілкувався з Путіним. І тоді я дізнався більше».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу російського виробництва досі не тестувалася в інших країнах. Угорщина стала першою в Європі державою, яка отримала зразки препарату «Спутник V».Задля перевірки безпечності та ефективності російської вакцини, Угорщина додатково перевірить десять початкових доз вакцини.