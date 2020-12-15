Суд дозволив заочно розслідувати справу екс-міністра Захарченка. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n147805-spravu-eks-ministra-zaharchenka-rozsliduvatymut-zaochno.html

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Печерський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який переховується від органів суду та слідства.

Служителі Феміди задоволено клопотання Державного бюро розслідувань й це рішення надало право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності. Про це 15 грудня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Розслідуватиметься кримінальне провадження за підозрою колишніх президента, міністра внутрішніх справ та його заступника, голови Служби безпеки України і його першого заступника, командувача Внутрішніх військ МВС та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання. В рамках справи розслідуватиметься перешкоджання проведення мітингів на Майдані Незалежності у Києві з 18 по 20 лютого 2014 року.

Перевищення влади та службових повноважень призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту. Посаду міністра внутрішніх справ з 7 листопада 2011 року по 21 лютого 2014 року обіймав Віталій Захарченко.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва, котрий обирає екс-президенту Віктору Януковичу запобіжний захід, не дозволив виступати втікачу у суді у режимі відеозв’язку, як це було у 2016 році в Святошинському райсуді столиці.