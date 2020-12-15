Суд разрешил заочно расследовать дело экс-министра Захарченко. Фото: espreso.tv

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Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который скрывается от органов суда и следствия.

Служители Фемиды удовлетворили ходатайство Государственного бюро расследований и это решение дало право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Будет расследоваться уголовное производство по подозрению бывших президента, министра внутренних дел и его заместителя, председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя, командующего Внутренних войск МВД и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки. В рамках дела будет расследоваться препятствование проведению митингов на Майдане Независимости в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Превышение власти и служебных полномочий привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта. Должность министра внутренних дел с 7 ноября 2011 года по 21 февраля 2014 года занимал Виталий Захарченко.

Напомним, Печерский райсуд Киева, который избирает экс-президенту Виктору Януковичу меру пресечения, не позволил выступать беглецу в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде столицы.