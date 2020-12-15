Бюджет-2021 под угрозой из-за акциза и расходов на медицину

https://racurs.ua/n147804-budjet-2021-pod-ugrozoy-iz-za-akciza-i-rashodov-na-medicinu.html

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Принятие государственного бюджета на 2021 под угрозой провала. В Раде объявили перерыв для проведения консультаций фракций по поводу голосования.

Многих депутатов, в частности мажоритарщиков, людей, которые имеют отношение к местному самоуправлению, не устраивает то, что у территориальных общин забирают так называемый «топливный акциз».

Он должен идти в местный, а не центральный бюджет, считает часть нардепов.

Представитель провластной фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил в своем Телеграм-канале, если не будет проголосована эта правка, многие депутаты, возможно, будут голосовать против документа в целом.

Качура утверждает, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал: медицина будет профинансирована в необходимом объеме. В бюджет якобы будет заложено прописанная сумма, но потом правительство в ручном режиме будет давать деньги на необходимые направления в течение года.

Сумма, которая закладывается в бюджет, не окончательная для финансирования медицины, она будет все время дополняться, — сообщает Качура.

Вечером 14 декабря профильный комитет согласовал проект бюджета-2021 несмотря на спорные вопросы. Проблемными во время обсуждения были, в частности, вопросы о деньгах на образование и здравоохранение.

Ранее председатель комитета Данил Гетманцев («Слуга народа») рассказал о спорных вопросах, которые обсуждались в главной смете страны. По его словам, проблемными во время обсуждения были, в частности, вопрос о деньгах на образование и на здравоохранение.