Медик. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147803-kompensacii-ot-gosudarstva-poluchila-tolko-21-semya-umershih-ot-koronavirusa-vrachey-bihus.html

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Коронавирус в Украине не теряет своих позиции, а врачи продолжают бороться за жизнь больных на передовой. В то же время денежные выплаты от государства получили лишь около 20 семей умерших от COVID-19 врачей, хотя за время пандемии болезнь унесла жизни более 200 медицинских работников.

Всего от коронавируса умерли 236 медиков. Об этом говорится в расследовании Bihus. Info.

Отмечается, что специальная комиссия, которая расследует смерти медицинских работников, успела рассмотреть 112 случаев, и только в 34 из них признать, что врачи действительно заразились на работе. При этом максимальные гарантированные государством выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков в размере 15,7 млн грн на каждую семью, в 22 случаях — по 210,2 тыс. грн, в четырех случаях еще решается вопрос назначения выплат.

Среди семей умерших медработников, не получивших выплаты — семья врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали для социальной рекламы с надписью «Спасибо». Венжинович умер 30 сентября из-за двусторонней пневмонии. У него осталась жена — тоже медик, и двое детей. Компенсацию они не получили, потому что на все симптомы ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя у Ивана был COVID-19.

Уже после смерти Венжиновича Миздрав обновил приказы, согласно которым ПЦР-тест больше не единственное, что определяет наличие болезни. Но для жены врача это уже ничего не изменит. Сейчас жена медика не верит в то, что может получить хоть какие-то выплаты.



Еще одна история касается Черкасс, где врач Олег Гайда 26 лет работал хирургом в местной поликлинике. 30 июня врач умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 52 года. Он лишь на две недели пережил своего родного брата Ивана — руководителя военного госпиталя во Львове, который тоже умер от осложнений вызванных коронавирусом.

По делу Олега Гайды заседало две комиссии — обе подтвердили, что врач заразился COVID-19 на работе. Но несмотря на это, Фонд соцстрахования отказался платить, и сейчас через суд оспаривает решение комиссий. Таким образом получается, что во время эпидемии семье врача, который погиб во время эпидемии, приходиться бороться за государственную помощь в суде.

Фонд аргументирует, что не предоставили документального подтверждения, что врач заразился от инфицированного пациента. В то же время материалы дела содержат перечень лиц с подтвержденным диагнозом, с кем контактировал врач в это время, и которые, как решили две комиссии, были источником заражения.

Такие действия со стороны Фонда — это дискредитация исполнительной властью усилий законодательных органов, которые единогласно приняли этот закон, — заявила юрист проекта Ольга Боженко.



Напомним, ранее мы сообщали, что семьи медиков, погибших от коронавируса в результате выполнения своих профессиональных обязанностей, начнут получать страховые выплаты. Как известно, Кабмин утвердил суммы выплат медикам, которые пострадали в результате заболевания коронавирус во время профессиональной деятельности. Медработникам, которые стали инвалидами из-за коронавируса, предусмотрены следующие выплаты: