Лікар. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147803-kompensaciyi-vid-derjavy-otrymaly-lyshe-20-rodyn-pomerlyh-vid-koronavirusu-likariv-bihus.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не втрачає своїх позиції, а лікарі продовжують боротися за життя хворих на передовій. Натомість грошові виплати від держави отримали лише близько 20 родин померлих від COVID-19 лікарів, хоча за час пандемії хвороба забрала життя понад 200 медичних працівників.

Загалом від коронавірусу померли 236 медиків. Про це йдеться в розслідуванні Bihus. Info.





Наголошується, що спеціальна комісія, яка розслідує смерті медичних працівників, встигла розглянути 112 випадків, і лише в 34 з них визнати, що лікарі справді заразилися на роботі. При цьому максимальні гарантовані державою виплати отримали лише члени 21 родини померлих медиків у розмірі 1,57 млн грн на кожну сім’ю та у 22 випадках — по 210,2 тис. грн, у чотирьох випадках ще вирішується питання призначення виплат.

Серед родин померлих медпрацівників, які не отримали виплати — сім’я лікаря Івана Венжиновича, світлину з яким використовували для соціальної реклами із написом «Дякую». Венжинович помер 30 вересня через двобічну пневмонію. У нього залишилася дружина — теж медик, і двоє дітей. Компенсації вони не отримали, бо попри всі симптоми ПЛР-тест показав негативний результат, хоча усі симптоми Івана вказували на COVID-19.

Вже після смерті Венжиновича МОЗ оновило накази, згідно з якими ПЛР-тест більше не єдине, що визначає наявність хвороби. Але для дружини лікаря це вже нічого не змінить. Нині дружина лікаря не вірить в те, що може отримати хоч якісь виплати.





Ще одна історія стосується Черкас, де лікар Олег Гайда 26 років працював хірургом у місцевій поліклініці. 30 червня лікар помер від ускладнень спричинених коронавірусом. Йому було 52 роки. Він лише на два тижні пережив свого рідного брата Івана — керівника військового шпиталю у Львові. Який теж помер від ускладнень спричинених коронавірусом.

У справі Олега Гайди засідало дві комісії — обидві підтвердили, що лікар заразився COVID-19 на роботі. Але попри це Фонд Соцстрахування відмовився платити, і нині через суд оскаржує рішення комісій. Таким чином виходить, що під час епідемії родині лікаря, який в цій епідемії загинув, доводиться битись за державну допомогу в суді.

Фонд аргументує, що не надали документального підтвердження, що лікар інфікувався від інфікованого пацієнта. Водночас матеріали справи містять дійсно перелік осіб з підтвердженим діагнозом, з ким контактував лікар в цей час, і які, як вирішили дві комісії, ті особи були цим джерелом.

Такі дії з боку Фонду — це дискредитація виконавчою владою зусиль законодавчих органів. які одноголосно прийняли цей закон, — заявила юристка проекту Ольга Боженко.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сім’ї медиків, які загинули від коронавірусу в результаті виконання своїх професійних обов’язків, почнуть отримувати страхові виплати. Як відомо, Кабмін затвердив суми виплат медикам, які постраждали в результаті захворювання на коронавірус під час професійної діяльності. Медпрацівникам, які мають через COVID-19 інвалідність, передбачені наступні виплати: