Рада розблокувала роботу НАЗК — як перевірятимуть декларації суддів

https://racurs.ua/ua/n147802-rada-rozblokuvala-robotu-nazk-yak-pereviryatymut-deklaraciyi-suddiv.html

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Верховна Рада 15 грудня ухвалила два законопроекти, що стосуються розблокування роботи Нацагентства з питань запобігання корупції та перевірки декларацій суддів — № 4470 та № 4471.

Спочатку депутати на пленарному засіданні у вівторок ухвалили в цілому законопроект № 4470, напрацьований парламентською робочою групою. Норми законодавчого акту пов’язані з відновленням повноцінної діяльності НАЗК після суперечливого рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Цей законопроект і наступний законопроект 4471 був розроблений робочою групою… Ці два законопроекти відновлюють позиції НАЗК по перевірці декларацій, — повідомив за трибуною Ради очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За результатами голосування проект закону № 4470 321 голосом «за» було ухвалено за основу і 300 голосами — в цілому.

Законопроект № 4470 визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також встановлення деяких особливостей такого реагування у разі вчинення відповідних діянь суддями.

Передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечення правового регулювання на корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Окрім цього, депутати підтримали внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення адмінпротоколу про правопорушення, передбачені ст.172−4−172−9 та 188−46, 212−15 стосовно суддів і суддів КСУ.

Проект закону № 4471 325 голосами «за» було ухвалено за основу і 321 голосом «за» — в цілому.

Нагадаємо, минулого тижня антикорупційний комітет Ради рекомендував парламентарям ухвалити за основу і в цілому законопроекти № 4470 та № 4471 про відновлення повноважень НАЗК після рішення КСУ від 27 жовтня. Тоді Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції, статтю 366−1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Рішення вплинуло на роботу НАЗК та електронного декларування зокрема. Після цього у Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати законопроекти для вирішення конституційної кризи.