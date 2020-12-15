Рада разблокировала работу НАПК — как будут проверять декларации судей

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Ракурс

Верховная Рада 15 декабря приняла два законопроекта, касающиеся разблокирования работы Нацагентства по предупреждению коррупции и проверки деклараций судей — № 4470 и № 4471.

Сначала депутаты на пленарном заседании во вторник приняли в целом законопроект № 4470, наработанный парламентской рабочей группой. Нормы законодательного акта связанные с восстановлением полноценной деятельности НАПК после противоречивого решения Конституционного суда от 27 октября.

Этот законопроект и следующий законопроект № 4471 был разработан рабочей группой… Эти два законопроекта восстанавливают позиции НАПК по проверке деклараций, — сообщил по трибуной Рады глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По результатам голосования проект закона № 4470 321 голосом «за» был принят за основу и 300 голосами — в целом.

Законопроект № 4470 определяет порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также установление некоторых особенностей такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями.

Предусмотрено открытие круглосуточного доступа к Единому государственному реестру деклараций и обеспечение правового регулирования на коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Кроме этого, депутаты поддержали внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении особенностей составления админпротокола о правонарушениях, предусмотренных ст. 172−4−172−9 и 188−46, 212−15 в отношении судей и судей КСУ.

Проект закона № 4471 325 голосами «за» был принято за основу и 321 голосом «за» — в целом.

Напомним, на прошлой неделе антикоррупционный комитет Рады рекомендовал парламентариям принять за основу и в целом законопроекты № 4470 и № 4471 о восстановлении полномочий НАПК после решения КСУ от 27 октября. Тогда Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции ст. 366−1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронное декларирование в частности. После этого в Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать законопроекты для решения конституционного кризиса.