Навальный заявил о причастности Путина к его отравлению. Фото: ura.ru

https://racurs.ua/n147801-navalnyy-ob-otravlenii-pokusheniem-rukovodil-lichno-putin.html

Ракурс

Алексей Навальный, российский оппозиционер, который был отравлен «Новичком», уверен, что покушением на него руководил президент России Владимир Путин.

Операцию по отравлению Федеральная служба безопасности осуществляла как государственное задание. Директор ФСБ Александр Бортников не совершил бы такого преступления без приказа Путина, поскольку его можно было приравнять с террористическим актом. Об этом Навальный заявил 15 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

У меня нет ни малейших сомнений, что Путин руководит этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ, — отметил оппозиционер.



Ранее сообщалось, что 56 из 193 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия в совместном заявлении осудили отравление Навального, совершенное в России.

Напомним, в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais говорится о том, что отравление Навального химической нервно-паралитическим ядом группы «Новичок» осуществили восемь сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. Также российские спецы забрали все доказательства преступления уже после отправки Навального на лечение в Берлин.